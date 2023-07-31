Грудной спор: пациентки обвиняют хирурга Хайдарова в неудачной пластике

Не тот размер имплантов, «грудь разъехалась», забытая в теле нитка — несколько девушек обвинили известного пластического хирурга Тимура Хайдарова в неудачных операциях . Скандал разгорелся после того, как певица Слава призналась, что осталась недовольна его работой. Вслед за этим и другие пациентки, имевшие претензии к результатам операций, начали объединяться в чате «пострадавших». К делу уже подключились адвокаты, в разные инстанции подано более 20 жалоб на хирурга. В чем суть претензий, каковы позиции обеих сторон и что думают о возможных ошибках Хайдарова независимые эксперты — в материале «Известий».

«Чувствую себя подопытной мышью»

Кажется, столько разговоров о женских формах в информационном поле еще не было. Всё началось с заявления певицы Славы о том, что ей не понравился результат пластики груди у звездного хирурга Тимура Хайдарова. На ее стороне оказалась Любовь Успенская, которая тоже когда-то оперировалась у врача. После откровений знаменитостей сразу несколько девушек решили рассказать о своем неудачном опыте.

— У меня было увеличение груди имплантами и коррекция ареол. Спустя время я вышла из душа и заметила на полотенце слизь неприятного цвета и гной. Я приехала в клинику, и мне просто сказали: «Девушка, мы вам нитку забыли вытащить», — вспомнила в разговоре с «Известиями» Полина.

Она добавила, что за операцию отдала 770 тыс. рублей наличными. Результат ожиданий не оправдал. Хайдаров, по словам Полины, предложил переделать работу, но она обратилась к юристу, чтобы вернуть деньги.

— Правый сосок у меня изуродован — полуквадратный, полутреугольный, с острыми углами. Грудь разъехалась, — говорит девушка. — После операции у Хайдарова я чувствую себя подопытной мышью, на которой, может, кто-то учился. Большая вероятность, что грудь делал мне не он. Я смотрела отзывы звезд — там девчонки все довольные, счастливые. А я оказалась подопытным животным, на котором просто поставили эксперимент, нарабатывали руку. И таких девчонок очень много. У нас в чате уже более 50 пострадавших собралось. И знаете, моя грудь еще красивая!

Другая пациентка Евгения рассказала, что до того, как попала к Хайдарову, у нее уже была маммопластика у другого специалиста, но девушке хотелось сделать лучше.

Фото: личный архив

— После наркоза я проснулась, и Тимур сказал: «Извините, мы не выполнили операцию, ради которой вы прилетели. Мы не смогли сделать вам новую грудь, и поэтому удалили все импланты. Вам нужно будет полгода походить так». Это выглядело примерно, как у мальчика — два соска и два шва, — рассказала Евгения «Известиям». — Потом я прилетела вновь на операцию. Тимур установил импланты большого размера. Это было очень некрасиво, убого. Сказал, что еще нужно подождать год, и мы на третий раз уже сделаем всё красиво. Прошел еще год. Он заменил импланты на другие и сделал два рубца снизу. Так как он изначально удалил много ткани и ее не хватало, это всё пришло в ужасную деформацию. Импланты стояли под мышкой, а кожа — гармошкой. Тимур винит предыдущих докторов. Он предложил замаскировать жиром, липофиллингом. Я на такую операцию не согласилась, потому что окончательно утратила доверие к этому доктору.

«Было полтора года ада»

Еще одна девушка Доминика Лав рассказала, что ей сделали не тот размер и форму.

— Он поставил мне импланты меньше, чем мы договаривались, и меньше, чем были, — рассказала она «Известиям». — Сейчас мне легко говорить, потому что я уже исправила ситуацию у другого доктора и наслаждаюсь жизнью. А до этого было полтора года ада. При муже я спала всегда в белье. Я приезжала к Тимуру. Он каждый раз говорил: «Давай еще месяц подождем. Да всё расправится». Были жуткие отеки, были синяки, но это всё ерунда, понятно, что это проходит. Но был факт, что грудь треугольная и кривая. Мне уже даже всё равно было на размер. Я понимала: то, что происходит, — это кошмар.

Фото: личный архив

«Известия» попросили оценить последний случай доктора медицинских наук Ивана Воздвиженского. По его словам, нужно было сразу сделать мастопексию (подтяжку). Кроме того, он объяснил деформацию.

— Произведена аугментация молочных желез через периареолярный разрез, что привело к рубцовой деформации ореолы и нижнего полюса молочной железы. К сожалению, иногда такое бывает. Но опять же мы не знаем, о чем говорил доктор пациентке, на чем настаивала она. Если она говорила, что не хочет классический Т-образный разрез, то доктор был вынужден поставить вот такие достаточно объемные импланты, — сказал специалист. — То есть доступ был снизу, разрез — по нижнему краю ореолы, и за молочную железу, обходя ее, был установлен имплант. И вот этот тоннель рубцово деформировался и сжался. Поэтому очень многие пластические хирурги не любят разрезы через ореол, особенно тогда, когда грудь большая и имплант надо поставить большой. Чисто технически проще сделать разрез под молочной железой.

Специалист посмотрел и другие работы и подытожил, что не видит откровенного нарушения канонов пластической хирургии. А от ошибок, по его словам, никто не застрахован.

— Статистику никто никогда не исследовал, но по опыту могу сказать, что они встречаются у всех. В том числе и у меня были, и у очень известных моих коллег титулованных. Нет никакой гарантии. Если вы сели за руль автомобиля, поехали по дороге общего пользования, имея права и опыт вождения, это не значит, что вы не попадете в катастрофу, — констатировал Иван Воздвиженский.

«Подано 22 заявления»

Тем временем адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина рассказала, что артистки пообещали защитить интересы девушек и намерены помочь разобраться, были ли нарушения со стороны знаменитого хирурга.

— К сегодняшнему дню подано 22 заявления в различные инстанции, но не коллективного плана . От Славы и Любови Успенской индивидуально. У меня уже готовы к подаче коллективные заявления о проверке наличия составов преступлений в действиях Хайдарова и приближенных к нему лиц, — сказала она.

Проверить просят, в частности, сообщения пациенток о том, что они платили за операции наличными — не означает ли это, что фирмы, связанные с Хайдаровым, уклоняются от уплаты налогов. Есть вопросы и к законности его работы в сфере пластической хирургии.

— Я нашла решение арбитражного суда 2019 года. Там написано, что у хирурга Хайдарова нет легализованного образования на территории РФ, нет ординатуры по специальности «пластическая хирургия». Клинику оштрафовали. И даже если Хайдаров потом получил образование, то вопрос, а до этого он сколько провел операций? Он имел на это право? — задалась вопросом Елена Сенина.

Фото: личный архив

«Известия» направили запрос в Министерство здравоохранения РФ.

Согласно документу, о котором сказала Сенина, по состоянию на 2019 год у Тимура Хайдарова был диплом о высшем медицинском образовании, полученный в Самаркандском государственном медицинском институте Узбекистана по специальности «лечебное дело» и свидетельство о прохождении ординатуры по специальности «хирургия» в Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Щупика Украины без соответствующего допуска к профессиональной деятельности на территории России.

— Если врач получил образование в другом государстве, то он должен подтвердить документ об образовании на территории РФ, он должен полностью соответствовать действующим квалификационным требованиям. Если мы говорим о пластических хирургах — это высшее медицинское образование, ординатура по пластической хирургии, и только за ней уже следует аккредитация специалиста как пластического хирурга. Сам по себе диплом не порождает последствий, — объяснила «Известиям» юрист в сфере здравоохранения Алина Чимбирева.

Подтвердить документ можно через территориальные органы Министерства образования, сказал председатель Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асад Юсуфов.

— Между Россией и Украиной до сих пор действует соглашение о легализации высшего образования. Поэтому лицо, которое получило диплом в Киеве, имеет право в дальнейшем легализовать его в России, обратившись в Министерство образования РФ.

«Бунт возник, когда понадобились деньги»

Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что необходимые документы у его доверителя есть. Кроме того, он предоставил «Известиям» диплом Тимура Хайдарова об окончании ординатуры по специальности «врач – пластический хирург», датированный июлем 2020 года.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов Пластический хирург Тимур Хайдаров

— У нас в стране существует институт, на который мы все равняемся, которым мы все пользуемся, — суд. Если ты чем-то недоволен, иди в суд и там доказывай свою правоту. И судебная система должна принять то или иное решение, — сказал он «Известиям». — В связи с тем, что от госпожи Успенской не было ни слуху ни духу в течение трех лет, а певица Слава в течение года ничего не пела по этому поводу, то «сиськин бунт» возник, когда понадобились, очевидно, деньги людям, и они сказали, что что-то их не устраивает. Суммы, о которых я слышал от своего доверителя, 5 и 10 млн. Десять миллионов хотела или хочет госпожа Успенская и пять хочет госпожа Слава.