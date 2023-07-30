Врач назвал чреватую уничтожением кишечника пищевую привычку

Голодание и чрезмерно фанатичное отношений к диете серьезно вредят здоровью кишечника и могут разрушить этот орган системы пищеварения. Об этом 30 июля сообщил в своем Telegram-канале врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

«Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду», — отметил медик.

Он подчеркнул, что в результате перегибов в диетах возникают болезни со стороны кишечника.

Также Вялов добавил, что нормой питания в день для взрослого врачи считают 1 кг пищи, не менее.

Сокращение этой нормы до 300 г гарантируют проблемы с кишечником.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» диетолог Ирина Писарева поделилась мнением, что погибшая от сыроедения блогер Жанна Самсонова (Zhanna D'Art) сама довела себя до истощения от сыроедения. Она напомнила, что часто в сырых продуктах могут содержаться патогенные микроорганизмы, которые погибают только при термической обработке.

По ее словам, сыроедение вредит женской половой системе, а сырые фрукты и овощи в большом количестве очень негативно влияют на зубы.

В начале апреля диетолог и нутрициолог Анастасия Иванова заявила, что сыроедение не стоит практиковать более пяти дней подряд. При этом она подчеркивала, что ни сыроедение, ни вегетарианство, фрукторианство, оволактовегетарианство, как правило, не несут пользы для организма.