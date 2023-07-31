Свидетельство о разводе: сериал про суд Деппа и Херд, дебют Ники Жуковой

Чебурашка не отпускает: звезды посетили премьеру музыкально-циркового шоу об ушастом герое. На дорожке с детьми были Дмитрий Тарасов, Эвелина Бледанс, Валерия Ланская. Дочь лидера группы «Руки Вверх!» Ника Жукова выпустила песню «Девочка-плакса». Трэвис Скотт порадовал поклонников первым за пять лет альбомом и взбудоражил российских фанатов рублевыми купюрами на альтернативной обложке, а Netflix показал трейлер сериала о судебных разбирательствах Джонни Деппа и Эмбер Херд. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

Снова Чебурашка

Кажется, Чебурашки много не бывает. Теперь ушастый персонаж не только в кино, но и на сцене. В концертном зале «Москва» состоялась премьера музыкально-циркового представления по мотивам фильма. Гостей угощали сладостями: попкорном, газировкой и, конечно, мороженым.

Продюсер Эдуард Илоян с семьей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Любовь Тихомирова и ее дочь Любава Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Валерия Ланская и ее сын Артемий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певица Надежда Ручка с сыном Львом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Певец Владимир Левкин с супругой Мариной Ичетовкиной и дочерью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Футболист Дмитрий Тарасов с семьей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Эвелина Бледанс и ее сын Семен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Красная дорожка превратилась в парад звездных семей. Посмотреть шоу вместе с детьми приехали актрисы Любовь Тихомирова, Валерия Ланская, Эвелина Бледанс, футболист Дмитрий Тарасов, клипмейкер Ирина Миронова, бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин, продюсер Эдуард Илоян, певица Надя Ручка, бывшая солистка группы «Серебро», а ныне художница Марина Лизоркина.

Мюзикл обошелся примерно в 200 млн рублей. В нем приняли участие действующие циркачи Cirque du Soleil. А музыкальным продюсером шоу стал Сергей Жуков из «Руки Вверх!».

Подробнее о том, как прошла премьера «Переполох шоу Чебурашка», читайте в репортаже «Известий».

Дочь Жукова выпустила «Девочку-плаксу»

Тем временем 14-летняя дочь лидера группы «Руки Вверх!» Ника выпустила свой первый трек. Песня называется «Девочка-плакса», и она стала главным саундтреком одноименного сериала о школьной рок-группе, снятого Жуковым. Премьера сериала ожидается в сентябре 2023 года.

Песню представили на недавнем концерте «Руки Вверх!» в столичных «Лужниках», затем она появилась на стриминговых платформах. Кроме того, что Ника выпустила заглавную музыкальную тему, она также играет одну из ведущих ролей в сериале.

Фото: пресс-служба артиста Сергей Жуков с дочерью Никой

Ника — не единственный ребенок в многодетной семье Жуковых, пробующий себя в музыке. Сын Сергея Энджел еще в 11 лет выпустил свой первый сольный трек и видеоклип «Девочка-депрессия», а также записывал песни вместе с папой.

Первый альбом Трэвиса Скотта за пять лет

Спустя пять лет затишья рэпер Трэвис Скотт выпустил долгожданный альбом — Utopia, чему предшествовала крупная пиар-кампания, включающая в себя «пасхалки», намекающие на скорый релиз. Но интереснее не это, а звездный состав коллег по цеху в треках. Работа над пластинкой велась долго: c 2019 года. Представить альбом Скотт планировал с размахом — с пирамид Гизы, но в последний момент всё отменилось из-за проблем со строительством сцены в пустыне. Фиты у Трэвиса Скотта с Бейонсе, The Weeknd, Дрейком, 21 Savage, Future, SZA, Kid Cudi, Young Thug.

Фото: Global Look Press/ Mateusz Wlodarczyk

Еще одним поводом для обсуждения альбома в Сети стали альтернативные обложки. Рэпер опубликовал несколько фото к Utopia с рублями. Подписчики из России, естественно, не могли пройти мимо этого поста. В комментариях десятки шуток о том, что рубль вышел на новый уровень, а Трэвиса теперь ждут в Москве.

Фото: соцсети

Для рэпера этот альбом — четвертый по счету. Всего на пластинке 19 песен, а еще на основе альбома Скотт снял фильм Circus Maximus. Когда именно можно будет его посмотреть, пока неизвестно.

Экранизация развода Деппа и Херд

С момента развода Джонни Деппа и Эмбер Херд прошел целый год, а кажется, будто звезды расторгли свой токсичный брак только вчера. Разбирательства длились около пяти лет, актеры обоюдно обвиняли друг друга в физическом и эмоциональном насилии. Джонни выиграл суд, и теперь неравнодушным поклонникам покажут, как это было, — в сериале Netflix.

Фото: TASS/EPA/Steve Helber

Он будет документальным, а релиз ожидается 16 августа. Туда войдут материалы с судебных заседаний, в том числе трансляции с разбирательств. Сами авторы попытаются проанализировать, что же все-таки произошло между Деппом и Херд, раз повлекло за собой настолько резонансный суд, что он был разобран на «мемы» и практически превратился в реалити-шоу.

В каждом из трех эпизодов будут раскрываться новые детали разбирательства, кроме того, зрителям покажут, как реагировали на каждый поворот событий поклонники с обеих сторон. В числе героев сериала выступят не только сами экс-супруги, но также тиктокеры и сыщики-любители, которые параллельно с разбирательствами выдвигали безумные теории в своих блогах и прикладывали руку к манипулированию информацией в Сети.