Уши глянут: в Москве представили переполох шоу о Чебурашке

Один из самых главных музыкантов 90-х Сергей Жуков написал песни для мюзикла про ушастую игрушку. Для постановки заняли полсотни артистов, танцоров TODES и акробатов Cirque du Soleil. По словам продюсеров, театральное представление о Чебурашке обошлось в 200 млн рублей. После серии спектаклей в Москве шоу отправится на гастроли по стране, а в продаже появится диск с детскими песнями авторства солиста «Руки Вверх!». «Известия» 27 июля побывали на премьере и оценили размах продюсеров.

Оранжевое настроение

Создатели музыкального спектакля о Чебурашке назвали его «переполох шоу». И он начался уже на входе в развлекательный центр «Остров мечты». Для зрителей и звездных гостей премьеры была расстелена оранжевая дорожка — в цвет любимых апельсинов Чебурашки. На представление селебрити шли семьями с детьми. В числе самых пунктуальных: актрисы Любовь Тихомирова, Валерия Ланская, Эвелина Блёданс, футболист Дмитрий Тарасов, клипмейкер Ирина Миронова, продюсер Эдуард Илоян, певица Надя Ручка, бывшая солистка группы «Серебро», а ныне художница Марина Лизоркина и многие другие.

В фойе концертного зала «Москва», что находится внутри развлекательного комплекса, был чебурашкин бум. Дети просили родителей купить плюшевую игрушку за 1800 рублей. Тут же были пазлы, книги, блокноты, конфеты и шоколадки. Самое бюджетное из приобретений — бутылочка для воды (350 р.) с изображением Чебурашки. Ну и, естественно, пирожные, мороженое, попкорн, газировка. В зале царило ожидание надвигающегося праздника.

Идея создать музыкальный спектакль по мотивам фильма «Чебурашка» родилась у продюсера Натальи Локтевой еще на этапе монтажа картины.

— Вместе с продюсерами фильма мы решили, что эта история должна жить дальше и иметь продолжение, — поделилась с «Известиями» Наталья Локтева. — Мы счастливы, что на наше предложение написать музыку для постановки моментально откликнулся Сергей Жуков. Полгода он писал песни, сочинял мелодии.

А по мнению Нади Ручки, солист «Руки Вверх!» знает какой-то секрет. Он не только умеет писать песни для взрослых, но и наверняка покорит детскую аудиторию:

— Всё потому, что Сережа очень добрый человек и сам многодетный отец.

Песен нет

Сцена концертного зала «Москва» большая, и продюсеры решили освоить ее пространство полностью. В шоу пригласили разножанровых специалистов: артистов мюзиклов, акробатов, танцоров, действующих артистов Cirque du Soleil. Как говорит продюсер, в канадском цирке работает очень много российских гимнастов, и чудом они оказались на Родине — грех было не воспользоваться случаем. Теперь они тоже работают с Чебурашкой.

— Такое грандиозное шоу обошлось нам больше чем в 200 млн рублей, — призналась продюсер. — Безусловно, для гастролей по стране потребуются еще вложения. Потому что большие декорации в Москве стационарные, а для регионального сета понадобятся более мобильные. Будут экраны, реквизит, костюмы.

А еще поклонников ждет сюрприз. Планируется выпуск диска с песнями Сергея Жукова для спектакля. Этим займется продакшн группы «Руки Вверх!».

— Сергей Жуков вообще мой кумир, я под его песни зажигал на дискотеках, — признался футболист Дмитрий Тарасов. — Теперь мои дочки будут танцевать под его «Чебурашку».

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин признался: ему интересно, что придумал Сергей Жуков для детей. Ну и интересно, как малыши отреагируют на кумира дискотек 1990-х.

— А еще мы пришли поддержать отечественного производителя, — дополнила супруга Левкина Маруся. — Наши дети привыкли, что их кумиры — зарубежные персонажи, а тут наконец суперпопулярность обрел русский Чебурашка. И мы этому бесконечно рады. Даже чувство гордости за киноиндустрию.

Ее муж даже рассказал о «проблеме в воспитании дочери Ники».

— Нет современных детских песен. Кому ни позвоню, все поют со своими детьми старые советские, — продолжил Владимир Левкин. — А ведь коллеги писали их. И мне приятно, что вдруг сейчас их творчество для малышей востребовано.

Все авторские права на Чебурашку принадлежат «Союзмультфильму». Студия поборолась, чтобы литературная основа, все сценарии и права на всех персонажей принадлежали ей.

А у сына Валерии Ланской Артемия Чебурашка — кумир. Мальчик с нетерпением ждал этого шоу, тем более взрослые друзья мамы рассказывали, как репетируют в спектакле.

— Многие мои коллеги по мюзиклам попали в кастинг «Чебурашки», а я не смогла, слишком занята, — рассказала Валерия Ланская. — Почти два месяца шли репетиции. Я жду не дождусь этого шоу. Ведь его делала еще и одна из моих любимых режиссеров — Нина Чусова. И она работает с очень крутыми артистами.

Ушастый акробат

Кто же играет Чебурашку? Этот секрет «Известиям» не раскрыла не только Валерия Ланская, знавшая закулисье, но и режиссер Нина Чусова.

— Для детей работать — это самое сложное, что может быть. Мы выложились максимально, для нас это очень ответственно. К тому же наш Чебурашка наделен сверхспособностями. Он умеет делать всё и сразу. А кто его сыграет — секретик! Чебурашка — это Чебурашка.

Известно только одно: голос игрушке подарила актриса Ольга Кузьмина. А вот сверхспособности — какой-то очень спортивный артист. Чебурашка на сцене и летает, и делает кульбиты, и ходит колесом. Впрочем, спортивную сноровку имеют и крысы Шапокляк. Чтобы не раскрывать интриги, советуем шоу увидеть собственными глазами. Возрастной ценз спектакля — 0+.

— Мы вместе со студией «Yellow, Black and White», создавая шоу, предполагали, что оно понравится зрителям, — поделилась с «Известиями» председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. — Цирковые номера, драматургия, великолепная игра актеров — это уж точно не оставит никого равнодушным.

Сколько денег шоу принесет своим создателям, Юлиана Слащева не взялась прогнозировать. Фильм в прокате собрал почти 7 млрд рублей. И это не предел.

— Еще будут продаваться международные права, диджитальные, телевизионные. Думаю, в Новый год телезрители уже смогут увидеть «Чебурашку» по телевизору, — сообщила Юлиана Слащева.

По ее словам, сейчас экспорт фильма про ушастого киногероя активно ведется, кино приобрели десяток стран. В Арабских Эмиратах, Израиле его уже посмотрели. Добавляются территории Восточной Европы и Китай. Венгрия, Сербия, Болгария тоже в очереди на «Чебурашку». Эти страны уже приобрели новую версию «Ну, погоди!». И там наши мультфильмы приняли на ура.

После премьеры в Москве шоу «Чебурашка» отправится на гастроли по стране. «Мы работаем над тем, чтобы качественный детский национальный контент был доступен в любом уголке России», — поделилась планами продюсер Наталья Локтева. А поклонники теперь запасаются попкорном и ждут.