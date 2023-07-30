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Эксперт назвал цифровой рубль возможностью сделать ипотеку доступнее

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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Использование цифрового рубля в ипотечных кредитах способно сделать их дешевле и доступнее. Такой прогноз «Известиям» дали в федеральной компании «Этажи».

Подписан закон о внедрении цифрового рубля, он станет дополнительной формой валюты и будет использоваться наряду с наличными и безналичными расчётами.

«Для ипотечных кредитов цифровой рубль уже давно актуален, поскольку достаточно большой процент сделок проходил в онлайн-формате: от подачи заявки до регистрации сделки. Появление цифрового рубля способно еще больше упростить эту процедуру и обеспечить максимальный доступ к кредитным ресурсам даже на тех территориях, где банковская сеть слабо развита», — пояснила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, цифровой рубль позволит удешевить часть межбанковских переводов, а значит у банков появится возможность сокращать затраты и снижать ипотечные ставки.

«Еще один очевидный плюс это повышение конкуренции между банками. В том числе за счет частичного перемещения зарплатных проектов в такие цифровые кошельки. Сейчас часть россиян буквально автоматически подают заявку на ипотеку только в свой зарплатный банк, будучи уверены, что в нем самые выгодные условия, однако, это не всегда так», — добавляет Решетникова.

Также эксперт отметила, что использование цифрового рубля позволит существенно снизить мошенничество в сфере недвижимости, поскольку в отличие от наличных и безналичных расчетов, движение цифрового рубля можно будет легко отследить по программному коду.

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25 июля аналитики федеральной компании «Этажи» рассказали, что россияне стали массово подавать заявки на оформление ипотеки после новостей о росте ключевой ставки. Так, спрос оказался на 10% больше, чем в июне, и на 69,5% больше, чем в июле прошлого года.

14 июня заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023 рассказал журналистам, что банк прогнозирует рост выдачи финансовыми организациями ипотечных кредитов: заемщики в 2023 году оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей, что почти на треть превзойдет результат 2022-го.

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