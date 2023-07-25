В России зафиксировали рекордный спрос на ипотеку

Россияне стали массово подавать заявки на оформление ипотеки после новостей о росте ключевой ставки. Спрос оказался на 10% больше, чем в июне, и на 69,5% больше, чем в июле прошлого года, сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

«Многие из тех, кто только планировал покупку жилья, стали быстрее принимать решение по оформлению ипотеки, переживая, что из-за резкого роста ключевой ставки на 1% следом вырастут и ипотечные ставки. Такого сценария, конечно, исключать нельзя. Тем не менее пока ставки по ипотеке в ведущих банках сохраняются на прежнем уровне», — отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, прошлая неделя стала в этом году рекордной по заявкам на оформление ипотечных кредитов.

По данным аналитиков, больше всего выросло количество заявок на ипотеку для покупки новостроек — на 27,4% относительно средненедельных значений июля. На втором месте кредиты для покупки вторичного жилья, где рост составил 16%, на третьем месте ипотечные программы для приобретения загородной недвижимости с ростом 15,9%.

Решетникова отметила, что после изменения ключевой ставки банки, как правило, начинают извещать об изменениях в условиях кредитования через 1–2 недели.

«Потенциальные покупатели недвижимости сейчас ускоряются как с подачей заявок в банки, так и с выбором объектов по уже одобренным ипотечным кредитам, чтобы успеть купить по существующим условиям. Поэтому в ближайшие месяцы мы ожидаем достаточно высокой активности на рынке недвижимости», — подытожила эксперт.