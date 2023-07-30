Морской парад на Камчатке открыл День ВМФ в России

Морской парад на Камчатке открыл День ВМФ в России

2023-07-30 04:58:20

2023-07-30 04:58:20

2023-07-30 04:58:20

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru