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Экс-разведчик рассказал о приказе Вашингтона завершить контрнаступление Киева

Экс-разведчик ВС США Риттер: Киеву приказано завершить контрнаступление ВСУ
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Фото: Соцсети
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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер убежден, что Украина заведомо проиграла, и теперь у нее не остается выбора, кроме как изменить свою позицию и отступить. Об этом он рассказал 29 июля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер напомнил, как в конце 2022 года украинский главнокомандующий Валерий Залужный попросил у США вооружение и военную технику с обещанием, что при наличии достаточного количества боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут «заставить Россию принять все условия Украины». Залужный тогда поведал о своих планах дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако на деле ситуация повернулась другой стороной.

«Мы им дали оружие, мы их обучили, и теперь их убивают, они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя», — сказал экс-разведчик США.

По его словам, у ВСУ достаточно американского вооружения, однако это не способствует их победе. Риттер убежден: контрнаступление завершено, дальнейшие попытки Киева наступать обернутся только новыми смертями украинских боевиков.

«США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», — подытожил Скотт Риттер.

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Ранее, 29 июля, Риттер рассказал, что ВСУ вынуждены отступать после ударов российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Также он добавил, что у украинской армии практически не остается шансов на дальнейшее продвижение.

В этот же день экс-разведчик высказывался о том, что исход спецоперации для Украины в любом случае не окажется положительным. Лидеру страны Владимиру Зеленскому придется или согласиться на мир с потерей территорий и отказом от членства в НАТО, или продолжить воевать, что с большой вероятностью приведет к новым потерям территорий и разрушению украинской нации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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