Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены спасаться бегством после ударов российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works 29 июля.

«Россияне уничтожают живую силу ВСУ с помощью планирующих авиабомб и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2», — рассказал Риттер об эффективности орудий российских войск. Также он сообщил, что во время таких атак для украинских военных существует только три исхода: погибнуть, получить ранения или отступить.

Бывший американский разведчик добавил, что у ВСУ практически не остается шансов на дальнейшее продвижение. Как только украинские солдаты переходят «серую» зону, по ним открывают артиллерийский огонь. Риттер подытожил, что продолжение Украиной военных действий приведет только к большим потерям среди личного состава. За время спецоперации ВСУ практически ничего не добилась.

Ранее, 29 июля, Риттер высказывался о том, что исход спецоперации для Украины в любом случае не окажется положительным. Лидеру страны Владимиру Зеленскому придется или согласиться на мир с потерей территорий и отказом от членства в НАТО, или продолжить воевать, что с большой вероятностью приведет к новым потерям территорий и разрушению украинской нации.

Перед этим, 22 июля, экс-разведчик предположил, что, после своего поражения в ходе спецоперации, Украина будет разделена между европейскими государствами. Так, по его словам, часть территорий может перейти Польше, Румынии и Венгрии.

До этого в интервью 22 июля Скотт Риттер заявил, что Украина неспособна отражать атаки по своим военным объектам. Также он отметил высокий уровень подготовки российских войск: по словам бывшего американского разведчика, им было известно расположение всех украинских систем и объектов, а потому они знали, куда бить.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.