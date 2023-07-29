В США заявили о двух плохих вариантах для Зеленского после провала контрнаступления
Президенту Украины Владимиру Зеленскому после провала контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ) придется выбирать из двух плохих для него вариантов. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в статье для Consortium News.
Риттер счел, что в текущей ситуации Киеву остается «выбрать яд по своему усмотрению» — или согласиться на мир с потерей территорий и отказом от членства в НАТО, или продолжить воевать, что с большой вероятностью приведет к новым потерям территорий и разрушению украинской нации.
По мнению Риттера, трагедия украинского конфликта в том, что за членство в западном клубе от Зеленского потребовались жизни граждан его страны. Президент принял условия, однако Западу не удалось добиться стратегического поражения России.
«Когда жертва не принесла желаемого результата, дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась», — написал бывший разведчик.
Он также отметил, что после завершения конфликта Североатлантический альянс будет ждать экзистенциальный кризис. Блок будет вынужден бороться за существование в формирующемся мировом порядке.
«Вильнюсский саммит альянса 11–12 июля стал «реквиемом по кошмару, созданному самой Европой», — добавил Риттер.
27 июля издание Newsweek со ссылкой на западных экспертов сообщило, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. Журнал пишет, что альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных.
23 июля президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления украинских войск. Российский лидер также заметил, что российскими силами уничтожено рекордное количество западной техники, погибли тысячи военнослужащих ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.