Президенту Украины Владимиру Зеленскому после провала контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ) придется выбирать из двух плохих для него вариантов. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в статье для Consortium News.

Риттер счел, что в текущей ситуации Киеву остается «выбрать яд по своему усмотрению» — или согласиться на мир с потерей территорий и отказом от членства в НАТО, или продолжить воевать, что с большой вероятностью приведет к новым потерям территорий и разрушению украинской нации.

По мнению Риттера, трагедия украинского конфликта в том, что за членство в западном клубе от Зеленского потребовались жизни граждан его страны. Президент принял условия, однако Западу не удалось добиться стратегического поражения России.

«Когда жертва не принесла желаемого результата, дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась», — написал бывший разведчик.

Он также отметил, что после завершения конфликта Североатлантический альянс будет ждать экзистенциальный кризис. Блок будет вынужден бороться за существование в формирующемся мировом порядке.

«Вильнюсский саммит альянса 11–12 июля стал «реквиемом по кошмару, созданному самой Европой», — добавил Риттер.

27 июля издание Newsweek со ссылкой на западных экспертов сообщило, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. Журнал пишет, что альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных.

23 июля президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления украинских войск. Российский лидер также заметил, что российскими силами уничтожено рекордное количество западной техники, погибли тысячи военнослужащих ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.