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Матч между «Зенитом» и «Ростовом» закончился вничью

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра, которая состоялась 29 июля, завершилась со счетом 1:1.

Прошла встреча на стадионе «Ростов Арена». На 43-й минуте открыл счет нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. У «Ростова» в добавленное время с пенальти отличился Николай Комличенко, сообщает «Спорт-Экспресс».

После двух матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Ростов» располагается на третьем месте с четырьмя очками.

В следующем туре «Ростов» сыграет 5 августа на выезде с «Крыльями Советов», а «Зенит» встретится на следующий день с московским «Динамо».

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15 июля «Зенит» обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России. По окончании основного времени встречи матч завершился со счетом 0:0. После была сразу же назначена серия пенальти, в которой футболисты «Зенита» оказались точнее — 5:4.

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