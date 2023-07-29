Сборная Австралии установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4х100 м кролем

Сборная Австралии установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем в финале чемпионата мира по водным видам спорта в японской Фукуоке.

Джек Картрайт, Кайл Чалмерс, Шейна Джек и Молли О’Каллаган показали время 3:18,83, превысив лучшее собственное достижение, которое было установлено австралийцами на прошлом чемпионате мира.

Золотые медали также получат Флинн Саутем, Мэдисон Уилсон и Мег Харрис, которые участвовали в предварительном заплыве.

Второе место заняли американские пловцы. Бронзу выиграли британцы.

Ранее в этот день шведская пловчиха Сара Шестрем побила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем, проплыв в финале за 23,61 секунды. Она стала 11-кратной чемпионкой мира.

Накануне сообщалось, что китайский пловец Цинь Хайян установил новый мировой рекорд на дистанции 200 м брассом, проплыв за 2:05,48.