Шведская пловчиха Шестрем установила новый мировой рекорд на дистанции 50 м

Шведская пловчиха Сара Шестрем побила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония). Спортивное мероприятие проходит с 14 по 30 июля.

В полуфинальном заплыве спортсменка показала результат 23,61 секунды. Так, она обновила свой рекордный показатель. В 2017 году Шестрем преодолела дистанцию за 23,67 секунды.

29-летняя шведка является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 м баттерфляем, а также 11-кратной чемпионкой мира.

Накануне сообщалось, что на чемпионате мира по водным видам спорта китайский пловец Цинь Хайян установил новый мировой рекорд на дистанции 200 м брассом, проплыв за 2 минуты 5,48 секунды.

27 июля россиянин Климент Колесников установил мировой рекорд в плавании на 50 м на спине на Кубке России в Казани. В полуфинальном заплыве он преодолел дистанцию за 23,55 секунды. Прежний рекорд — 23,71 секунды — был установлен 28 апреля 2022 года американцем Хантером Армстронгом.