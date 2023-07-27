Россиянин Колесников установил мировой рекорд в плавании на 50 м на спине

Климент Колесников установил мировой рекорд в плавании на 50 м на спине в финале Кубка России в Казани.

В полуфинальном заплыве, прошедшем 27 июля, Колесников преодолел дистанцию за 23,55 секунды.

Прежний рекорд мира принадлежал американцу Хантеру Армстронгу и составлял 23,71 секунды. Он был установлен 28 апреля 2022 года.

До этого Колесников уже три раза бил мировой рекорд в плавании на 50 м на спине, в общем сложности владея им почти три года. Также российский пловец является рекордсменов в этой дистанции на короткой воде.

Ранее в этот день женская сборная Австралии выиграла эстафету 4х200 м вольным стилем на чемпионате по плаванию в Японии, установив новый мировой рекорд. Молли О'Каллаган, Шайна Джэк, Брайана Тросселл и Ариарн Титмас проплыли всю дистанцию за 7:37,50.

Днем ранее О’Каллаган побила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем на чемпионате мира в Фукуоке, проплыв дистанцию за 1:52,85. Прошлый рекорд, который составлял 1:52,98, принадлежал итальянке Федерике Пеллегрини. Она установила его в 2009 году.