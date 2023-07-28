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Пловец из КНР побил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на ЧМ в Японии

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Китайский пловец Цинь Хайян установил новый мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем 28 июля в японском городе Фукуока.

В финале соревнований Хайяну удалось проплыть 200 м за 2 минуты 5,48 секунды. Таким образом, его результат превысил предыдущее достижение австралийского спортсмена Зака Стабблти-Кука, установленное 19 мая 2022 года, на 0,47 секунды.

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Ранее, 27 июля, россиянин Климент Колесников установил мировой рекорд в плавании на 50 м на спине на Кубке России в Казани. В полуфинальном заплыве Колесников преодолел дистанцию за 23,55 секунды. Прежний рекорд был установлен 28 апреля 2022 года американцем Хантером Армстронгом и составлял 23,71 секунды.

В тот же день женская сборная Австралии выиграла эстафету 4 х 200 м вольным стилем на чемпионате по плаванию в Японии, установив новый мировой рекорд. Молли О'Каллаган, Шайна Джэк, Брайана Тросселл и Ариарн Титмас проплыли всю дистанцию за 7:37,50.

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