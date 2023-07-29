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Российские артиллеристы уничтожили более 150 боевиков ВСУ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие группировки войск «Центр» ВС РФ уничтожили более 150 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук 29 июля.

«В результате огня артиллерии группировки войск «Центр» уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины, три автомобиля пикап и более 150 боевиков», — отчитался о ходе операции Савчук.

Кроме того, в плен сдались 10 украинских военных. Также в течение месяца, по словам начальника пресс-центра группировки, плененными оказались уже более сорока солдат ВСУ.

В числе ликвидированной группировкой «Центр» украинской техники также числятся танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20. Кроме того, силами российской авиации нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

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Ранее, 27 июля, группировка сил «Центр» отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что с 23 июля продвижение штурмовых отрядов «Центра» в районе населенного пункта Сергеевка составило до 12 км по фронту и 3 км в глубину обороны противника.

В тот же день подразделения группировки отразили девять атак противника на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожив более 150 боевиков ВСУ. Были уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа пикап, орудие Д-30, три миномета и более 150 боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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