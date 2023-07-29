Ракета SpaceX запустила самый тяжелый коммерческий спутник связи на орбиту

SpaceX запустила на орбиту самый тяжелый коммерческий спутник связи Jupiter-3 на борту тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом в субботу, 29 июля, компания сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Ракета-носитель была запущена в 6:04 по Москве со стартовой площадки LC-39A космического центра Кеннеди. По плану через несколько часов Jupiter-3 должен отделиться от второй ступени Falcon Heavy и выйти на орбиту.

Данный сверхтяжелый спутник предназначен для доставки интернета клиентам на Земле в регионе Северной и Южной Америки.

Ранее, 1 мая, ракета Falcon Heavy космической компании SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником ViaSat 3 Americas массой 6,7 т. Отмечалось, что спутники ViaSat 3 Americas предназначены для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях.