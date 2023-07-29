Мужчина погиб во время шторма в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии во время шторма деревом насмерть придавило мужчину. Кадры с места инцидента появились в распоряжении «Известий» 29 июля.

Погибший находился в своем автомобиле, когда на крышу машины упало поваленное ветром дерево.

Ветер, ливень и град также нанесли серьезный ущерб автомобилям и домам. Есть сообщения о нескольких пострадавших.

«Пострадавшие на данный момент доставлены в лечебные учреждения в Черкесске. Всем им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь. Поручил министру здравоохранения лично держать ситуацию на контроле», — сообщил президент Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Из-за шторма в Черкесске введен режим ЧС. Как рассказала журналистка Альбина Шаова, метеорологическая обстановка в республике остается напряженной. Рашид Темрезов поручил правительству и оперативному штабу по ликвидации ЧС продолжить круглосуточно мониторить ситуацию и принимать необходимые меры

Ранее, 28 июля, пляжи Сочи закрыли для купания по причине непогоды. Из-за дождей прогнозируется выход рек из берегов, также ожидаются смерчи над морем и оползни.

23 июля в Минске девушку насмерть придавило упавшим деревом. Сотрудники экстренных служб извлекли тело из-под упавшего дерева около деревни Заречье.