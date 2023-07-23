В Минске девушку насмерть придавило упавшим деревом

Во время бури в Минском районе Белоруссии погибла девушка. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сотрудники экстренных служб извлекли тело из-под упавшего дерева около деревни Заречье.

По предварительной информации, еще два человека получили травмы из-за последствий непогоды.

Накануне стало известно, что после бури в Сербии нашли тело 12-летнего мальчика. Поскольку погибший лежал рядом с проводами, неясно, он был поражен электричеством или молнией.

Также в этот день ураганный ветер повалил дерево на автомобиль-такси, в салоне которого находились дети. Еще одной женщине при похожих обстоятельствах повредило ноги.