Ребенок погиб во время бури в Сербии

Ребенок погиб во время шквального ветра с дождем в городе Нови-Сад на севере Сербии, еще пять человек были спасены. Об этом 21 июля сообщила сербская газета «Вечерние новости».

«Ребенок в возрасте 12 лет погиб сегодня вечером перед зданием в Нови-Саде, тело найдено рядом с проводами», — передают журналисты.

До сих пор неизвестно, был ли он поражен электричеством или молнией, его нашли рядом с установками. Расследование продолжается.

Специальные службы успели спасти пять человек, среди которых были два ребенка, заявил командир пожарной бригады Нови-Сада Стоян Миловац.

Инцидент произошел из-за бури с грозой, которая сопровождалась ударами молний, сильнейшим ветром и обильным дождем. В результате непогоды ветром снесло дерево, оно упало на такси, где находились дети.

Еще одна спасенная — работница киоска на набережной Дуная, где обрушился ствол. У пострадавшей травмы ног.

Ранее в этот день сообщалось, что в городе Халкида на греческом острове Эвбея 46-летний доставщик еды получил смертельный тепловой удар. По предварительным данным, погибший развозил заказы из местной таверны в середине дня, несмотря на ограничение работы службы доставки с 12 до 17 часов.