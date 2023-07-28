Сочинские пляжи закрыли из-за непогоды

Пляжи Сочи закрыты для купания из-за непогоды. Красные флаги подняты в зоне вдоль центральной набережной «Маяк», сообщает телеканал «Известия». Ранее в МЧС по региону предупреждали о ливнях и сильном ветре порывами до 25 м/с. Из-за дождей прогнозируется выход рек из берегов, а также смерчи над морем и оползни.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.