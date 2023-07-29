Путин на встрече с лидером Сенегала отметил успехи Африки в спорте

Россия готова помочь Сенегалу с подготовкой спортсменов. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка.

«Готовы оказывать необходимое содействие и в подготовке сенегальских спортсменов. Хотя не знаю, нуждаются они в этом или нет, потому что спортсмены Африки демонстрируют очень хорошие результаты», — заявил Путин на встрече с президентом Сенегала Макки Саллом.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия нацелена на развитие контактов в области спорта.

Ранее в этот день Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждался вопрос сотрудничества РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.