Путин выразил намерение обсудить украинский конфликт с лидерами стран Африки

Президент России Владимир Путин заявил о намерении обсудить с африканскими лидерами украинский конфликт и «возможные пути урегулирования ситуации», о чем стало известно в пятницу, 28 июля, в ходе встречи российского лидера с президентом Сенегала Маки Саллом.

«Чуть позже сегодня мы с вами и рядом других африканских лидеров продолжим начатое здесь же в Петербурге в июне обсуждение возможностей урегулирования ситуации вокруг Украины в рамках африканской мирной инициативы, чему мы придаем большое значение», — сказал Путин.

Он добавил, что в России с большим уважением относятся к принципиальной позиции Сенегала и других африканских государств способствовать мирному разрешению конфликтов.

«В пользу сохранения стабильности и безопасности в мире, формирования более справедливой модели международных отношений», — отметил российский президент.

Ранее в этот день Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.