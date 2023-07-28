Путин заявил о продолжении поддержки Россией ЦАР

Россия продолжит поддерживать Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Об этом 28 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

«Сотрудничество между нашими государствами получило хороший импульс в последние годы. Последовательно поддерживаем усилия руководства ЦАР по укреплению суверенитета и обороноспособности, борьбе с экстремизмом и террористическими группировкам», — сказал он.

Путин также указал на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей в политике, экономике, гуманитарной сфере. Он отметил стремление республики ко всестороннему продвижению российско-центральноафриканского партнерства.

В свою очередь, Туадера заявил, что Россия установила дружественные взаимоотношения с африканской страной, которые смогли спасти демократию в республике и избежать новой гражданской войны.

«Хотел бы поблагодарить РФ за ту решимость, с которой Россия поддерживает Африку в ее борьбе за суверенитет, за наши права, описанные в Уставе ООН», — добавил он.

Ранее в этот день Путин и главы африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка. Российский лидер высоко оценил итоги саммита, по его словам, план действий форума принят на 2023–2026 годы.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.