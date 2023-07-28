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Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент РФ Владимир Путин и главы африканских стран в пятницу, 28 июля, приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка. Российский лидер высоко оценил итоги саммита, по его словам, план действий форума принят на 2023–2026 годы.

«Мы поработали не зря в деловом и действительно конструктивном ключе в традиционно свойственной российско-африканскому сотрудничеству атмосфере взаимопонимания, и, я хочу подчеркнуть, доверия и искренней дружбы», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что на саммите состоялся содержательный обмен мнениями по всему спектру вопросов стратегического сотрудничества России и государств Африки.

В ходе пленарных заседаний, двухсторонних встреч, круглых столов и панельных сессий были подробно обсуждены актуальные глобальные проблемы, вопросы мировой экономики и политики, продовольственной и энергетической безопасности, стабильного и устойчивого развития и культурно-гуманитарного сотрудничества, уточнил российский лидер.

Россия и страны Африки определили основные направления дальнейшей работы и наметили планы по усилению внешнеполитической координации, а также наращиванию торговых и инвестиционных потоков.

Также была подготовлена и согласована основная декларация второго саммита Россия – Африка и ряд тематических деклараций: «О предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве», «О сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности», «Об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом».

«В целом же высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на саммите, уверен, что достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия наших народов», — резюмировал Путин и поблагодарил участников саммита.

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Ранее в этот день российский лидер заявил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого Африка принимает непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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