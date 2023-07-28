Минпромторг исключил влияние запрета Японии на поставку грузовых шин в РФ

Запрет Японии на поставку грузовых шин в Россию не окажет влияния на рынок. Об этом 28 июля заявил «Известиям» заместитель главы Минпромторга Михаил Юрин.

«По данным системы маркировки за 2022–2023 годы импорт грузовых шин из Японии составлял лишь чуть более 1% от общего объема», — сказал он.

По его словам, всего Россия импортирует грузовые шины более чем из 50 стран, поэтому выпавшие объемы будут в кратчайшие сроки замещены другими производителями как из-за рубежа, так и российскими.

Ранее в этот день стало известно, что запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 л, который будет введен с 9 августа, распространится на подержанные машины и на шины для крупногабаритных транспортных средств.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура 28 июля объявил о введении с 9 августа запрета на экспорт автомобилей и дизельных автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 л, гибридных автомобилей, электромобилей.

До этого, 9 мая, заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, отмечается тенденция к дальнейшему ухудшению отношений.