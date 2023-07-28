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Эксперт объяснил природу конфликта между ДР Конго и Руандой

Эксперт Панин: серьезного риска обострения конфликта между ДР Конго и Руандой нет
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Фото: Global Look Press/David Honl
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Конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой тянется много лет и вряд ли получит жесткую реакцию со стороны международного сообщества. Об этом 28 июля рассказал «Известиям» программный координатор Российского совета по международным делам, исследователь Института Африки РАН Никита Панин.

«Серьезного риска, обострения этого квазиконфликта нет. Он затрагивает не две, а три стороны и развивается спиралевидно с 2009 года с разными итогами для конголезской повстанческой группировки «Движения 23 марта», которое находится в центре конфликта, хотя сейчас оно в новостях не фигурирует», — сказал он.

По его словам, активная фаза противостояния была завершена в 2013 году, когда «Движение 23 марта» должно было быть расформировано и реинтегрировано в силы самообороны ДР Конго.

«За прошедшее время какого-то значимого прогресса добиться не получилось, что стало одним фактором. Второй — это то, что Руанда продолжает косвенно поддерживать и подпитывать силы, связанные с этим движением. В 2022 года конфликт вновь вошел в активную фазу, которая никак не погаснет», — рассказал эксперт.

Он отметил, что особенность последнего витка связана с тем, что он происходит на фоне обменов резкими заявлениями между государствами, так как в ДР Конго напрямую связали проблемы с «Движением 23 марта» с действиями Руанды.

«Руанда, хотя это и отрицает, но тоже действует достаточно провокационно. На мой взгляд, каких-то острых моментов было уже много, в том числе когда сбили самолет в ДР Конго. Последние сообщения во многом оказались непроверенными. Непонятно, какие силы действительно были задействованы. Это всё большой вопрос. Официальные власти Руанды сняли с себя ответственность», — указал специалист.

В том, что касается реакции международного сообщества, Панин отметил, что она никогда не была особенно острой. Несмотря на то, что считается, что армии двух стран несопоставимы, у Руанды есть опыт участия в миротворческих миссиях.

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«Руандийские силы достаточно консолидированы и имеют довольно серьезный опыта в разных типах миротворчества. Руанда за последние годы зарекомендовала себя как удержатель безопасности в ряде стран континента, и на западе этот статус постепенно признается, поэтому жестких комментариев в ее сторону не делается», — сказал он.

Войска Руанды 27 июля вторглись в Демократическую Республику Конго. Подразделения армии Руанды нанесли удар по пограничным службам безопасности и пересекли границу.

На следующий день армия ДР Конго отразила вторжение. Конголезская армия намерена продолжить преследование, заявили в ВС ДР Конго.

Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка «Движение 23 марта» начала активные боевые действия на востоке ДРК.

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