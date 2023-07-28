Путин заявил о планах перехода РФ и Африки на нацвалюты в коммерческих сделках

Россия и страны Африки будут переходить в коммерческих сделках на национальные валюты, в том числе на российский рубль, заявил в пятницу, 28 июля, президент РФ Владимир Путин на саммите Россия - Африка.

«Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль», — сказал российский лидер.

Россия намерена помогать африканским партнерам в вопросах укрепления национальных систем здравоохранения и повышения их надежности, а также оперативности и устойчивости в борьбе с эпидемиями, заверил Путин.

«Для этого запускается масштабная программа помощи странам Африки по борьбе с инфекциями до 2026 года общей стоимостью 1,2 млрд рублей», — уточнил он.

Кроме того, РФ и государства Африки планируют учредить новый механизм для координации в сфере обеспечения безопасности, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения продовольственной безопасности, информационных технологий, неразмещения вооружений в космосе и изменения климата, сообщил российский лидер.

Он также отметил, что российско-африканские встречи на высшем уровне будут проходить раз в три года, а в перерывах между встречами саммитами будет действовать механизм диалогового партнерства.

«В период между саммитами "Россия-Африка" будет действовать механизм диалогового партнерства, продолжатся регулярные политические консультации по линии министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства африканского союза», — сказал Путин.

Он сообщил, что Россия стремится выстроить с Африкой комплексные стратегические отношения и многоплановое партнерство и видит ответные стремления африканских государств в данном вопросе.

«Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость, реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим», — добавил Путин.

Ранее в этот день российский лидер заявил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого Африка принимает непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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