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Врач предупредила об опасности самолечения при аритмии

Врач Романенко: при аритмии нельзя заниматься самолечением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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При аритмии нельзя игнорировать свое состояние и при этом заниматься самолечением. Об этом 28 июля рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Могут развиться тяжелые нарушения проводимости, ритма, что может закончиться летальным исходом. Препараты без назначения врача ни в коем случае нельзя принимать, потому что в ряде случаев они могут навредить», — сказала она телеканалу «Москва 24».

Также врач предупредила, что при нарушении сердечного ритма следует избегать чрезмерной физической нагрузки, отмечает «Газета.Ru».

«Если у вас сердце бьется неравномерно и вы не были у врача, не нужно бегать на дорожке или совершать какую-то другую физическую нагрузку. Потому что состояние может ухудшиться. Другое дело, если после обследования доктор скажет, что вам показана физическая активность», — сказала Романенко.

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По ее словам, также необходимо прекратить употребление алкоголя и курение, так как эти привычки провоцируют болезни сердца.

Ранее, 26 июля, врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, какие факторы влияют на развитие гипертонии. К ним относятся избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление поваренной соли или алкоголя, стресс, курение и наследственность.

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