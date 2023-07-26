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Кардиолог назвала факторы риска для развития гипертонии

Кардиолог Романенко: избыточный вес, курение и стресс являются факторами риска развития гипертонии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Некоторые люди не замечают гипертонической болезни, пока она не приведет к серьезным осложнениям. О том, какие факторы влияют на развитие гипертонии и как его «отсрочить», в среду, 26 июля, рассказала кардиолог, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

«Факторы риска для гипертонии — избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление поваренной соли или алкоголя, стресс, курение и, конечно, наследственность. Если есть родственники с гипертонической болезнью, тем более нужно следить за давлением», — сообщила врач.

Она отметила, что, если человек убирает факторы риска — нормализует вес, отказывается от курения и употребления излишней соли в пище, занимается физкультурой, не нервничает и достаточно спит, у него все шансы «отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10–30 лет».

Кардиолог также подчеркнула, что очень важно следить за артериальным давлением и отмечать симптомы повышения, так как часто случается, что человек не чувствует развития гипертонической болезни, пока она не приводит к серьезным осложнениям.

«Симптомы высокого давления у всех разные: у кого-то просто некомфортное чувство жара, кому-то холодно, кто-то начинает часто бегать в туалет. Такие признаки, как головная боль, тяжесть в голове, мелькание мушек перед глазами, тошнота, головокружение, неустойчивость при ходьбе — повод измерить давление», — сказала Романенко.

По ее словам, фиксирование повышенного давления в первый раз — уже повод обратиться к врачу. Он подскажет, каким образом можно избежать гипертонической болезни.

«Первая стадия артериальной гипертонии — это давление 130-140 на 80-85. Эти показатели мы можем попытаться снизить, не применяя лекарственных препаратов. Если давление выше, без медикаментов зачастую не обойтись», — подытожила кардиолог.

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Ранее, 21 июля, врач-кардиолог Юрия Конев сообщил, что отсутствие лечения артериальной гипертонии может привести к самым тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. По словам специалиста, опасность такого состояния нередко заключается в отсутствии каких-либо симптомов.

25 июля врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Галактионова рассказала «Известиям» о том, каким должен быть рацион, помогающий снизить риск осложнений и улучшить общее состояние сердца, а также какие продукты следует ограничить или исключить. Так, например, врач советует при заболеваниях сердца употреблять достаточное количество «сложных» углеводов.

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