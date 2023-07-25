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Кардиолог перечислила вредные для сердца продукты

Кардиолог Галактионова: обилие сладкого, жирного и соленого может привести к проблемам с сердцем
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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья сердца, особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. О том, каким должен быть рацион, помогающий снизить риск осложнений и улучшить общее состояние сердца, а также какие продукты следует ограничить или исключить, «Известиям» 25 июля рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Галактионова.

«Углеводы являются основным источником энергии для организма. При заболеваниях сердца рекомендуется употреблять достаточное количество «сложных» углеводов. Полезными в этом отношении продуктами являются овощи, фрукты, цельные злаки (пшеница, овес, ячмень), бобовые (фасоль, нут, чечевица) и картофель. В день рекомендуется съедать 4–5 порций «сложных» углеводов в день», — рассказала Галактионова.

Также она отметила, что важным строительным материалом для организма является белок. Необходимо употреблять белок как животного, так и растительного происхождения.

«Хорошим источником животных белков является мясо птицы без кожи, рыба с низким содержанием жира, молочные продукты с низким содержанием жира. Растительного белка — бобовые, орехи, семена и соевые продукты. Употребление достаточного количества белка поможет поддерживать здоровье сердца и мышц», — добавила врач.

Помимо этого, кардиолог обратила внимание, что потребление большого количества соли может привести к повышению артериального давления и ухудшению состояния сердца. Она посоветовала ограничить потребление соли до 4–5 г в день. По ее словам, лучше использовать йодированную соль, которая помогает поддерживать нормальную функцию щитовидной железы. Рекомендуется ограничить потребление процессированных продуктов, которые содержат высокое количество соли, и отдать предпочтение свежим, натуральным продуктам.

«Жиры также являются важными для организма, однако их потребление следует ограничить и выбирать источники ненасыщенных жиров. Жиры должны составлять не более 10–30% суточного рациона. Избегайте насыщенных жиров, которые содержатся в красном мясе, жирных молочных продуктах, а также трансжиров. Вместо этого лучше употреблять источники ненасыщенных жиров, таких как рыба (лосось, сардины), оливковое масло, орехи и авокадо», — отметила Галактионова.

Врач также посоветовала ограничить потребление простых углеводов. По ее словам, простые углеводы, особенно с высоким содержанием сахара, могут привести к увеличению уровня глюкозы в крови и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в рационе их должно быть не более 10%. Следует избегать употребления сладких напитков, конфет, пирожных и других продуктов, содержащих добавленный сахар. Лучше заменить их на натуральные сладости, такие как фрукты.

«Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья сердца. Употребление достаточного количества «сложных» углеводов, белка животного и растительного происхождения, а также ограничение соли, жиров и простых углеводов помогут снизить риск осложнений и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом для получения индивидуальных рекомендаций и разработки оптимального плана питания, учитывающего ваше здоровье и потребности», — подытожила кардиолог.

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В июне к.м.н., врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о пользе кваса для сердца и сосудов. По ее словам, в составе кваса содержится множество полезных веществ, которые помогают функционировать всем системам организма. В том числе они необходимы для здоровья сердца и сосудов.

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