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31 июля — День военно-морского врача ВМФ РФ: кого чествуют в эту дату

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России ежегодно 31 июля отмечается День военно-морского врача Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Этот праздник призван отметить важную роль медиков, которые стоят на страже здоровья моряков. Когда появилась эта дата и как пройдут торжества в 2023 году — в материале «Известий».

День военно-морского врача ВМФ в России – 2023: история праздника

История Дня военно-морского врача имеет свои истоки в богатой истории Военно-морского флота России. С самого основания российского флота врачи и медицинский персонал играли важную роль в обеспечении медицинской помощи во время службы на море.

Судовой врач — это третье лицо на корабле или подводной лодке после капитана и старпома. Все они имеют офицерские звания, а на гражданке занимают должность второго помощника и подчиняются непосредственно капитану судна.

В российском флоте эта должность появилась в петровские времена. С 1707 года началась подготовка врачей при московском госпитале. Профессиональный же праздник военно-морских врачей был учрежден по распоряжению Минобороны 31 июля 1996 года.

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День военно-морского врача ВМФ в России – 2023: обязанности медиков

В обязанности военных медиков входят предрейсовая подготовка экипажа, закупка инструментов и лекарств, оказание медицинской помощи, проверка качества питьевой воды и продуктов, а также санитарного состояния корабля.

Согласно регламенту, при численности экипажа более 200 человек на борту могут присутствовать три врача — терапевт, хирург и стоматолог. Если менее — то только один судовой врач.

День военно-морского врача ВМФ в России – 2023: кого и как поздравить

В этот день поздравления получают врачи, медсестры и другой медицинский персонал ВМФ России. Кроме того, поздравляют преподавателей и студентов профильных учебных заведений.

Для тех, кто задумывается о подарке, как вариант можно предложить удобную медицинскую сумку, куда можно положить инструменты, материалы для перевязок и лекарства. Полезным подарком для военного медика могут быть водонепроницаемые часы с компасом и с функцией GPS, позволяющей определять местонахождение.

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Так как военный медик регулярно сталкивается со стрессом и нагрузками, подарить ему также можно что-то, что поможет расслабиться после работы, например набор для массажа или маску для сна.

День военно-морского врача ВМФ в России – 2023: как отмечают

В праздник для врачей проводятся торжественные мероприятия. Врачи и медицинский персонал ВМФ получают почетные награды и звания за свой труд. Особое внимание уделяется тем, кто проявил мужество и отвагу во время выполнения своих обязанностей, в том числе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

К этому дню часто приурочены конференции и семинары, на которых обсуждаются актуальные вопросы профессии, а также выставки медицинского оборудования, знакомящие с последними достижениями медицины для нужд Военно-морского флота.

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День военно-морского врача ВМФ в России – 2023: интересные факты

В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) маршал Георгий Жуков говорил, что победа над врагом в немалой степени зависит от военно-медицинской службы. В этом плане работа военно-морских врачей незаменима.

В отличие от их сухопутных коллег работать им приходится в условиях большей экстремальности. У корабельного врача ограничен набор медикаментов и медицинской аппаратуры, а вместо большой операционной комнаты, как у его сухопутного коллеги, действовать приходится в тесном кубрике в условиях качки.

В мирное время вероятность проведения серьезных хирургических операций низкая. Однако в случае необходимости врач должен быть готов оказать помощь морякам при травмах и ранениях.

Ранее «Известия» писали о том, как отмечают День Военно-морского флота в России.

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