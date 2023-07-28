Премьер Венгрии Орбан заявил о финансовом долге Евросоюза перед его страной

Евросоюз не исполняет свои обязательства перед Венгрией, предпочитая выделять деньги Киеву, а не Будапешту. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Он напомнил, что Европейская комиссия предложила увеличить бюджет ЕС и направить из него Украине €50 млрд. При этом, по словам политика, Венгрия не может получить положенные ей выплаты, несмотря на то, что его страна делает взносы в общий бюджет ЕС.

«Возможно, слушатели не знают, всем странам-членам каждый год надо платить в общий бюджет ЕС, мы заплатили, выполнили наши обязательства. С тех пор нам не отдали деньги, которые должны были прийти. Так что нам должны», — сказал он.

По словам Орбана, Евросоюз должен выделить Будапешту порядка €2 млрд на обеспечение безопасности границы и повышение зарплат венгерским учителям, а также обеспечить доступ Будапешта к средствам из Фонда восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса.

«Мы не без оснований поднимаем вопрос, не о том ли идет речь, что перед нами в долгу, потому что причитающиеся нам деньги потратили на что-то другое, скажем на Украину. И на этот вопрос сейчас нет ответа», — сказал премьер-министр Венгрии.

Ранее, 14 июля, Орбан заявил, что Украина не в состоянии вести конфликт с Россией в одиночку, поэтому мир наступит тогда, когда этого захотят США. Украина потеряла свой суверенитет, так как «у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства», добавил он.

Ранее, 27 июня, Орбан сообщил, что ЕС не удалось санкциями ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине, и назвал провалом сотрудничество между Западом и Киевом.

До этого, 26 июня, глава венгерского правительства указал, что его страна не изменит направление своей внешней политики в контексте ситуации на Украине и продолжит добиваться мира. Будапешт стремится к сотрудничеству во внешней политике со странами Евросоюза и в то же время проводит независимый внешнеполитический курс, уточнил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.