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Минтруд спрогнозировал низкую безработицу в РФ в ближайшие полтора года

Котяков: безработица в РФ будет низкой в ближайшие полтора года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Безработица в России будет низкой в ближайшие полтора года, прогнозирует министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 28 июля.

«Ситуация на рынке труда на сегодня максимально стабильна. Мы считаем, что безработица в горизонте ближайших полутора лет, как минимум, будет находится на низких отметках. Ее тенденции к росту не предвидится», — сказал министр в разговоре с журналистами.

Однако, он добавил, что безработица бесконечно снижаться не может, поскольку в любом случае присутствует категория граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством.

Котяков также напомнил, что сейчас Россия находится на отметке исторического минимума по безработице.

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Ранее, 25 июля, президент России Владимир Путин заявил, что безработица в РФ составляет 3,2%. При этом, по словам главы государства, доходы населения страны начали расти в реальном выражении.

До этого, 16 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в России в настоящее время безработица находится на исторически низком уровне. По ее словам, показатель равен 2,4 млн человек по методологии Международной организации труда.

В конце апреля Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.

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