Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 25 июля, поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере.

«Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — сообщил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что к этому моменту безработица в России составляет 3,2%. При этом, по словам президента, доходы населения страны начали расти в реальном выражении.

Ранее, 20 июля, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что россияне ждут повышения зарплат на фоне дефицита кадров. Он назвал эту ситуацию выгодной для работника, так как в условиях нехватки сотрудников он может требовать больше и продавать свой труд дороже.

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