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Путин назвал успешной работу российского бизнеса

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российский бизнес работает успешно, ему удалось добиться продвижения по важнейшим направлениям развития. Об этом во вторник, 25 июля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

«Отмечу, что в целом наши компании, бизнес, предприятия работают уверенно, устойчиво. Успешно преодолевают возникающие трудности», — сказал он.

Президент уточнил, что по данным статистики удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, но и добиться продвижения по важнейшим направлениям.

Российский лидер добавил, что именно такую задачу ставили власти РФ, когда формулировали подходы к экономической политике.

Также Путин обратил внимание, что доходы населения страны начали расти в реальном выражении. Президент поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере.

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