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Аналитики сообщили о росте оборотов у малого и среднего бизнеса в России

Эксперт Рахимбердиев: малый и средний бизнес РФ показывает устойчивость, обороты компаний выросли
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Обороты компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) увеличились на 19% в первом полугодии текущего года по сравнению с 2022-м, говорится в исследовании аналитиков облачного сервиса «МойСклад».

Рекордное повышение выручки демонстрируют маркетплейсы — 31%. Розничные продажи по сравнению с 2022-м также показывают положительную динамику — 17%.

«Если 2022 год показывал небольшое падение, а с учетом инфляции — стагнацию, то этот год, наоборот, демонстрирует хороший рост. Несмотря на пессимистичные прогнозы, малый и средний бизнес в очередной раз показал свою устойчивость и гибкость», — сказал CEO облачного сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

При этом, по его словам, внешние факторы гораздо меньше влияют на малый бизнес по сравнению с крупным, так как предприниматели научились приспосабливаться и находить новые возможности. Малый бизнес смог решить вопросы с логистикой, поставщиками и оплатами, добавил эксперт.

Кроме того, он уточнил, что также в этом году число ИП выросло на 3,8%, а общее количество субъектов МСБ увеличилось на 2,1%. Стало меньше закрытий: по сравнению с прошлым годом число компаний, прекративших деятельность, сократилось на 38%.

Среди трендов, которые помогают МСБ наращивать выручку, Рахимбердиев назвал параллельный импорт, освобождение ниши из-за ухода крупных западных компаний, снижение стоимости и гибкие условия аренды в торговых центрах, рост трафика на маркетплейсах, снижение количества проверок со стороны государства.

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Ранее, 20 июня, РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы России написало, что выручка российских компаний за прошлый год впервые в истории превзошла 1 квадриллион рублей — вдвое выше показателей 2021 года.

16 июня российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в стране могут ввести льготный переходный режим налогообложения для компаний, «вырастающих» из критериев малых и средних предприятий.

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