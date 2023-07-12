Аналитики сообщили о росте оборотов у малого и среднего бизнеса в России

Обороты компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) увеличились на 19% в первом полугодии текущего года по сравнению с 2022-м, говорится в исследовании аналитиков облачного сервиса «МойСклад».

Рекордное повышение выручки демонстрируют маркетплейсы — 31%. Розничные продажи по сравнению с 2022-м также показывают положительную динамику — 17%.

«Если 2022 год показывал небольшое падение, а с учетом инфляции — стагнацию, то этот год, наоборот, демонстрирует хороший рост. Несмотря на пессимистичные прогнозы, малый и средний бизнес в очередной раз показал свою устойчивость и гибкость», — сказал CEO облачного сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

При этом, по его словам, внешние факторы гораздо меньше влияют на малый бизнес по сравнению с крупным, так как предприниматели научились приспосабливаться и находить новые возможности. Малый бизнес смог решить вопросы с логистикой, поставщиками и оплатами, добавил эксперт.

Кроме того, он уточнил, что также в этом году число ИП выросло на 3,8%, а общее количество субъектов МСБ увеличилось на 2,1%. Стало меньше закрытий: по сравнению с прошлым годом число компаний, прекративших деятельность, сократилось на 38%.

Среди трендов, которые помогают МСБ наращивать выручку, Рахимбердиев назвал параллельный импорт, освобождение ниши из-за ухода крупных западных компаний, снижение стоимости и гибкие условия аренды в торговых центрах, рост трафика на маркетплейсах, снижение количества проверок со стороны государства.

Ранее, 20 июня, РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы России написало, что выручка российских компаний за прошлый год впервые в истории превзошла 1 квадриллион рублей — вдвое выше показателей 2021 года.

16 июня российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в стране могут ввести льготный переходный режим налогообложения для компаний, «вырастающих» из критериев малых и средних предприятий.