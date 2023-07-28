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В РАН назвали возможные причины конфликта между ДР Конго и Руандой

Эксперт РАН Корендясов: лидеры ДРК и Руанды развязали конфликт из-за личных амбиций
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Фото: Global Look Press/Jürgen Bätz
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Конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой связан с проблемой свободной миграции населения из одной страны в другую, а также с личными амбициями руководства государств. Об этом 28 июля «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник Института Африки РАН, экс-посол в Мали и Нигере Евгений Корендясов.

«Это старая проблема, она часто появляется. Связано это со свободной миграцией населения одной страны в другую. И на этом деле играют известные силы, так что здесь нет ничего неожиданного. У них пограничные проблемы, поскольку миграционные передвижения населения не очень контролируются, границы не охраняются, они легко проходимые», — сказал эксперт.

По его словам, инциденты на границе двух стран случаются часто, и иногда на них обращают внимания определенные политические силы, чтобы использовать для усиления своих позиций.

«Нестабильная обстановка завязана на личных амбициях лидеров ДР Конго [Феликса Чисекеди] и Руанды [Поля Кагаме] для того, чтобы повысить свой престиж. Они разогревают пограничный конфликт», — отметил Корендясов.

Специалист не исключил, что данный конфликт может затронуть и расположенные рядом государства.

«ДРК — крупнейшая страна в Центральной Африке, поэтому, конечно, ситуация может частично задевать интересы соседних государств, в частности Бурундии, Танзании. Между ними всегда движение есть. Можно сказать, что ДРК останется очень неспокойным регионом до сих пор и после известных событий — свержения [экс-президента] Мобуту Сесе Секо. В самой республике пока нет стабильной обстановки, и это сказывается на соседних странах», — заключил эксперт.

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Войска Руанды 27 июля вторглись в Демократическую Республику Конго. Подразделения армии Руанды нанесли удар по пограничным службам безопасности и пересекли границу.

На следующий день армия ДР Конго отразила вторжение. Конголезская армия намерена продолжить преследование, заявили в ВС ДР Конго.

Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка «Движение 23 марта» начала активные боевые действия на востоке ДРК.

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