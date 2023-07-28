Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет

Совет Федерации в пятницу, 28 июля, одобрил закон о введении в России налога для компаний на сверхприбыль прошлых лет.

Уточняется, что налог будет разовым и коснется только тех компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021–2022 годы превысила 1 млрд рублей.

Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли за период 2021–2022 годов над аналогичным показателем за 2018–2019 годы, а сам налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. Ставка может быть снижена до 5%, если компания перечислит обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

При этом, налог не затронет компании, которые были созданы после 2020 года, а также те фирмы, чья средняя доналоговая прибыль за указанный период не превысила 1 млрд рублей.

В конце июня доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков в беседе с «Известиями» назвал законопроект о налоге на сверхприбыль своевременным. А также выразил мнение, что ставка в размере 10% не будет нести сильной нагрузки для российских компаний.