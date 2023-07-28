Врач предупредила о последствиях злоупотребления витаминами

Прием витаминов без консультации со специалистами может нанести вред здоровью. Об этом предупредила 28 июля врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Она рассказала, что опаснее всего избыток витаминов A и D. Они могут накапливаться в жировых клетках и печени, приводить к накоплению токсинов и нарушению работы органов.

«Передозировка витамина D может приводить к повреждению почек и сосудов, а также к отложению кальция в тканях сердца, легких, суставов и других органов», — сказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Об его избытке в организме могут свидетельствовать такие симптомы, как тошнота, рвота, головная боль, утомляемость, боли в костях и мышцах, потеря аппетита, резкое снижение веса.

Демьяновская отметила, что передозировка витамина A способна вызвать процесс разрушения костей и уменьшения их плотности, боль в суставах. Так, повышается риск переломов, уточнила специалист.

Врач также предупредила и о последствиях от избыточного употребления витаминов C и B. По ее словам, это маловероятно, так как они не накапливаются в организме, однако их передозировка может привести к осложнениям.

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Избыток витамина C в организме способен спровоцировать диарею, тошноту, рвоту, боли в животе, головную боль, аллергическую реакцию и привести к мочекаменной болезни, подчеркнула Демьяновская. Эксперт добавила, что риск передозировки этим элементом велик, так как он содержится в больших количествах в кашах быстрого приготовления, кукурузных хлопьях, молочной продукции и соках.

Невролог объяснила также объяснила, к чему может привести передозировка витамина B. Она подчеркнула, что избыток B6 способен вызвать онемение, судороги и нарушение сна. В свою очередь, прием в больших количествах витамина B3 может спровоцировать покраснение кожи, зуд, покалывание в конечностях, а также в отдельных случаях тошноту, рвоту, головную боль и тахикардию.

Ранее, 15 июля, косметолог Марият Мухина рассказала, что избыток витамина D может оказывать влияние на гормональную систему. Для таких пациентов специалисты назначают капельницы, диеты и гормоны, чтобы излишек витамина вывести из организма.