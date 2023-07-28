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В Минэкономразвития рассказали об интересе российского бизнеса к инвестициям в Африку

Замглавы Минэкономразвития Вольвач: бизнес РФ заинтересован в инвестициях в Африку
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Взаимная торговля между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Африканским союзом с 2016 по 2022 год показала рост более чем в 60%, и российский бизнес по-прежнему заинтересован в инвестициях в Африку. Об этом 28 июля заявил «Известиям» заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач по итогам пленарной сессии на саммите Россия – Африка.

«У нас огромный потенциал еще у нас скрыт, который мы не открыли ни географически, ни логистически, ни в составе нашей взаимной торговли. Потому что Африканский союз — это 55 стран, огромная экономическая агломерация. И из них 44 страны уже два года как входят, наверное, в крупнейшую на планете зону свободной торговли», — отметил замглавы Минэкономразвития.

Вольвач сообщил, что 44 африканские страны заключили и подписали контрактов на $3,4 трлн, что совокупно всему ВВП данной зоны свободной торговли. А их представители выразили заинтересованность в развитии взаимоотношений, диверсификации, а также усложнении товарооборота и совместных проектах не только с РФ, но и с ЕАЭС в целом, так как беспошлинная торговля дает большое преимущество.

«Самое главное, чтобы наш российский бизнес еще больше узнал о тех инвестиционных, логистических и торговых возможностях Африканского союза, что привело бы к практической реализации инфраструктурных и торговых проектов. А также к действительно очень серьезному росту взаимной торговли и развитию культурно-образовательной сферы, о чем говорят обе стороны. [Президент РФ] Владимир Владимирович Путин сегодня очень много внимания этому уделил на пленарной сессии», — указал замминистра.

Второй саммит и форум партнерства Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

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27 июля президент РФ Владимир Путин отметил, что, несмотря на сложности в период коронавирусной пандемии и введение санкций в отношении России, стране удалось обеспечить рост торговых связей со странами Африки. Он подчеркнул, что товарооборот в первом полугодии 2023 года увеличился почти на 35%. По словам главы государства, в 2022-м объем взаимной торговли составил $18 млрд.

28 июля из результатов совместного исследования аналитического центра НАФИ и фонда «Росконгресс», которые появились в распоряжении «Известий», стало известно, что россияне стали в два раза чаще посещать страны Африки с туристическими целями, а представители РФ и государств Африканского континента договариваются о новых программах сотрудничества. Вместе с тем для россиян Африка остается во многом неизвестной: только 14% жителей страны заявили, что хорошо знакомы с современным положением дел африканских стран.

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