Россияне назвали перспективные направления сотрудничества России и Африки

Российско-африканские отношения активно развиваются в экономическом, социальном и гуманитарном планах. Россияне стали в два раза чаще посещать страны Африки с туристическими целями, а представители России и государств Африканского континента договариваются о новых программах сотрудничества на международных площадках и форумах. Вместе с тем среди россиян Африка остается во многом территорией неизвестной: только 14% жителей страны заявляют о том, что хорошо знакомы с современным положением африканских стран. Об этом говорят результаты совместного исследования Аналитического центра НАФИ и фонда «Росконгрессй», которые появились в распоряжении «Известий» 28 июля.

Большинство россиян демонстрируют слабую осведомленность об Африканском континенте. Каждый десятый говорит, что знаний об Африке у него практически нет (12%), почти каждый третий (29%) — что их мало, а почти каждый второй (43%) оценивает свои знания как средние. Хорошими знаниями об Африке обладают 14% россиян, из которых 3% показывают максимально широкую осведомленность.

Самыми популярными каналами получения информации об Африке являются телевидение (51%), социальные сети и блоги (35%), а также онлайн-СМИ (27%). Молодежь до 24 лет встречает контент об Африке также в интернет-рекламе (27%), печатных изданиях (20%), художественной или научно-познавательной литературе (18%).

Информация, которая попадалась россиянам на глаза за последние три месяца, чаще всего касалась международных отношений африканских стран с Россией. С телевизионными программами, статьями или репортажами на данную тему знакомились 44% жителей России. Каждый четвертый встречал материалы, касающиеся политических вопросов (26%), социальной и гуманитарной сферы, медицины (26%), туризма (25%) и экономики (23%), каждый пятый — об экологии и климате (22%) или культуре (17%).

Несмотря на то что информация об Африке присутствует в информационном поле россиян и 72% опрошенных за последние несколько месяцев с ней встречались, 75% жителей России хотят получать больше данных об этом континенте.

Говоря об Африке, россиян интересуют прежде всего такие темы, как природа, животный мир (53%), культура и традиции народов Африки (47%), туры, путешествия (39%), международные отношения африканских стран с Россией (39%), экономика африканских стран (23%). Кроме того, жители нашей страны выражают интерес к развлекательному контенту (блоги, каналы в социальных сетях — 21%), политике африканских стран (20%), вопросам решения экологических и климатических проблем (17%), а также национальной безопасности и вооружению (15%).

В меньшинстве — практико-ориентированные информационные запросы. Так, возможности для ведения бизнеса и африканские языки интересуют по 8% опрошенных, возможности для получения работы в Африке — 6%, образование — 4%, переезд — 3%.

Среди тех, кто уже погружен в африканскую повестку, гораздо чаще проявляется интерес к сотрудничеству России и Африки (56%, в то время как среди не получавших информации об Африке эта доля составляет 40%). Информированные граждане также чаще интересуются экономикой африканских государств (34% в сравнении с 18% неинформированными), их политикой (31% и 13%), возможностями для переезда туда на временное или постоянное место жительства (6%, в два раза больше, чем в среднем по России).