Кремль не ждет приглашения Путина на ноябрьский саммит АТЭС

В Кремле не ждут, что президента РФ Владимира Путина пригласят на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре этого года в американском городе Сан-Франциско. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 28 июля.

«До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила», — сказал он в беседе с ТАСС.

Песков отметил, что Кремль наверняка не будет ждать приглашения на ноябрьскую встречу АТЭС в Сан-Франциско.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на должностных лиц США, сообщила, что американские власти не намерены приглашать президента России на саммит.

В декабре прошлого года Reuters сообщало, ссылаясь на представителя Белого дома Мэттью Мюррея, что Соединенные Штаты пригласит РФ на встречу АТЭС в Сан-Франциско.

В 2022-м саммит АТЭС состоялся 18–19 ноября в таиландском Бангкоке. В те дни прошли встречи на уровне министров иностранных дел и министров торговли. От российской стороны в них приняли участие заместитель главы МИД России Александр Панкин и заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Всего в форуме участвовала 21 страна: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, РФ и Вьетнам.

По итогам мероприятия участники форума приняли министерскую декларацию с учетом позиции России и без конкретной оценки по поводу конфликта на Украине.