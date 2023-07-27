РФ и Зимбабве договорились о сотрудничестве в сфере информбезопасности
Глава МИД России Сергей Лавров и министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Республики Зимбабве доктор Дженфан Мусвере подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ). Об этом 27 июля сообщается на сайте российского ведомства.
«Документ закладывает прочные правовые основы практического взаимодействия компетентных органов, в том числе по противодействию угрозам в информпространстве и реагированию на компьютерные инциденты», — уточнили в МИДе.
Стороны получат новые возможности для наращивания потенциала в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, прежде всего подготовки специалистов. Также соглашение отражает единый подход России и Зимбабве к формированию справедливой системы МИБ.
«Соглашение является ярким и убедительным примером плодотворности последовательных усилий России и Зимбабве по укреплению национальной и международной информационной безопасности на взаимовыгодной и равноправной основе», — заключили в МИДе.
Президент РФ Владимир Путин провел в четверг в Санкт-Петербурге ряд встреч с лидерами стран Африки. Так, в ходе встречи с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой он пожелал ему успехов на предстоящих выборах в августе.
Саммит Россия – Африка открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля. На мероприятии обсуждают сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.