Зимбабве получила в подарок от России президентский вертолет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию властей Зимбабве о подаренном Россией президенту страны вертолете, сообщил, что воздушное судно было подарено еще в прошлом году.

Ранее в четверг мининформации африканской страны сообщило, что президент России Владимир Путин подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве вертолет. Уточнялось, что скоро он будет доставлен в страну.

«Это было в прошлом году», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Российский лидер провел в четверг ряд встреч с лидерами стран Африки. Так, в ходе встречи с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой Путин пожелал ему успехов на предстоящих выборах в августе.

Саммит Россия – Африка открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля. Известно, что на саммите будет обсуждаться сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.