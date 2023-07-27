Захарова сообщила о переговорах со странами Африки об открытии новых посольств

Россия ведет переговоры об открытии новых посольств в африканских государствах, сообщила в четверг, 27 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

«Мы планируем открыть большее количество российских посольств на Африканском континенте. Сейчас мы ведем переговоры на этот счет», — сказала она.

В каких именно государствах будут учреждены российские диппредставительства, Захарова не уточнила, однако заверила, что МИД РФ обязательно объявит об открытии, когда будут достигнуты договоренности.

В рамках сессии Захарова также отметила, что интерес туристов из РФ к Африке характеризуется «взрывным ростом». По ее словам, россияне уже освоили целый ряд ранее непопулярных направлений.

«Конечно, туристов из Африки в России намного меньше, чем российских туристов на Африканском континенте. У нас люди очень любят ездить за рубеж, отдыхать, иногда греться, иногда просто открывать какие-то новые страны», — уточнила дипломат.

Саммит Россия – Африка открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля. На саммите обсуждаются сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

Накануне президент России Владимир Путин открыл серию контактов с главами делегаций Африки, проведя переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Глава государства выразил надежду, что взаимодействие стран, в том числе в рамках саммита, будет плодотворным.