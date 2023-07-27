В «Укрэнерго» рекомендовали украинцам запастись электрогенераторами перед зимой

В «Укрэнерго» рекомендовали жителям Украины запастись электрогенераторами из-за ремонта поврежденной инфраструктуры, а также предупредили о возможных отключениях электричества в зимний период.

«Никто вам не может сказать, будут ли блэкауты, точно так же никто не может дать гарантии, что всё будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму», — сказал глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 27 июля, видео опубликовано на Youtube-канале компании.

Он предупредил о необходимости подготовиться к любым возможным сценариям и порекомендовал не избавляться от электрогенераторов.

«Не надо продавать генераторы, купите лучше немного топлива, поменяйте масло, если требуется, сделайте техосмотр этих всех устройств, и пусть они у вас будут на всякий случай», — заключил он.

19 мая одна из теплоэлектростанций Украины прекратила производство энергии в связи с повреждением магистральных путей. В середине месяца в компании «Укрэнерго» призвали граждан уменьшить энергопотребление утром и вечером.