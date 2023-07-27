Гаубица Д-20 ВС РФ поразила огневую позицию и расчет беспилотников ВСУ

Расчет российской гаубицы Д-20 поразил огневую позицию и подразделение беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает военкор «Известий» Родион Северьянов.

На кадрах видно, как орудие наносит точные удары по укрытиям противника и поражает цель, после чего остаются густые облака дыма.

Военные 59-й бригады ВСУ оборудовали позицию под 120-миллиметровый миномет в одном из частных домов в населенном пункте Первомайское. Тем временем в другом дворе попытался скрыться расчет украинских беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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