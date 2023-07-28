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Кадры и кошелек: что даст России финансовая кооперация внутри ЕАЭС

На промышленные, технологические и IT-проекты готовы выделить до $20 млн в год
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Минпромторг России подготовил законопроект о ратификации поправок к договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Если документ примут в нынешнем виде, у союза появятся механизмы финансирования совместных производственных проектов. Важное условие: в каждой сделке должны участвовать минимум три страны, а само соглашение заключаться минимум на пять лет. Евразийская экономическая комиссия готова выделить на эти проекты $20 млн. По мнению авторов инициативы, финансовая кооперация не только ускорит технологическое развитие стран ЕАЭС, но и снизит издержки российской экономики от импортозамещения. Россия на данный момент — крупнейший инвестор в ЕАЭС. С 2016 года по середину 2022-го Москва вложила в экономику Казахстана $10,6 млрд, Белоруссии — $5,3 млрд, Армении — $3,1 млрд, Киргизии — $946 млн. Подробности и экспертные оценки — в материале «Известий».

Скромные аппетиты

Предлагаемые Минпромторгом поправки к договору о ЕАЭС некоторые СМИ интерпретировали как сенсацию и «создание экономического оружия против Запада», однако это скорее преувеличение, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Речь идет о возможности субсидировать процентную ставку по кредитам для реализации проектов в реальном секторе. Покрывать ее планируется за счет долевых взносов, поступающих в бюджеты государств ЕАЭС от взимания пошлин. Механизм рассчитан на пять лет с возможностью пролонгации. Обязательное условие — в таких проектах должны участвовать компании как минимум из трех стран союза, — пояснила она.

Ежегодный объем средств рассчитывается в процентах от общей суммы поступлений в бюджеты государств — членов ЕАЭС. Учитываются специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины в финансовом году, предшествующем году утверждения бюджета союза, отметила собеседница «Известий».

завод
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— По всей видимости, основным донором в силу масштаба экономики будет Россия. По оценке министра по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артака Камаляна, бюджет программы составит порядка $20 млн в год и будет выделяться на протяжении пяти лет. Пока объемы выглядят достаточно скромно, но не исключено, что аппетиты могут вырасти, — предположила Беленькая.

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По мнению эксперта, теоретически механизм финансовой поддержки совместных проектов мог бы улучшить интеграцию промышленных предприятий России и партнеров по ЕАЭС. В первую очередь можно было бы профинансировать создание у соседей необходимых России товаров, для производства которых нужны подсанкционное оборудование и комплектующие.

— Однако в силу риска вторичных санкций масштаб таких операций, вероятно, будет ограниченным. США и ЕС всё настойчивее напоминают об этом внешнеторговым партнерам России, в том числе из стран ЕАЭС. И страны к этим сигналам прислушиваются, — отмечает Ольга Беленькая. По ее мнению, в условиях фрагментации мировой экономики ЕАЭС мог бы стать полезным механизмом согласования интересов, хотя эти интересы не всегда могут совпадать.

Преодолеть препятствия

Трехсторонние бизнес-соглашения — это очень трудно, комментирует законопроект Минпромторга управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

бумаги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По ее словам, дело не только в возможных языковых и культурных барьерах — важно соблюсти интересы всех сторон, а это не всегда просто даже в двухсторонних соглашениях. Кроме того, необходимо обойти подводные камни законодательств стран ЕАЭС. Реализация глобального проекта может столкнуться с локальными запретами. В этом случае для преодоления придется срочно подгонять отдельные нормативные акты.

Данное соглашение может выступить и рычагом давления на кредитные организации стран ЕАЭС, считает Екатерина Косарева.

— Непонятно, как банки будут нивелировать связанные с санкциями риски. Нет гарантий, что финансовая организация не станет нежелательной через сутки после одобрения кредита в пользу трехстороннего сотрудничества с участием России. Отказать в займе тоже нельзя: проекты будут курировать на самом высоком уровне, — уточняет аналитик.

По мнению эксперта, в договорах о трехстороннем сотрудничестве также важно очертить зону ответственности.

строительство
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

— Всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так. Например, резко подскочат цены на сырье или страны-участницы встретятся с большим санкционным давлением. Наконец, есть валютные риски, удорожание строительства и природные катаклизмы. Важно определиться не только с тем, кто за что отвечает, но и с размером инвестиционных рисков каждого участника, — полагает она.

В целом же, резюмирует Екатерина Косарева, при преодолении рисков, грамотном контроле и управлении эти промышленные проекты помогут очень быстро повысить конкурентоспособность стран ЕАЭС.

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В пользу «зеленого» и отечественного

В конце 2022 года лидеры стран ЕАЭС договорились о создании нового механизма финансирования совместных проектов, направленных на развитие кооперации. На данный момент страны ратифицируют изменения в Договор о ЕАЭС, напоминает предысторию соглашения научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.

— Предполагается, что компании смогут привлекать льготное финансирование на проекты с участием минимум трех стран ЕАЭС. Бюджет программы оценивается в $20 млн в год. В подписанном протоколе указывается, что порядок отбора и реализации проектов будет установлен межправительственным советом, — поясняет эксперт.

фтс
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С точки зрения аналитика, приоритет должны получить проекты по импортозамещению и развитию рынка устойчивого («зеленого») финансирования. Свою позицию он объясняет взятым Россией курсом на технологический суверенитет и структурную адаптацию экономики, а также разработанную на уровне ЕЭС модель таксономии «зеленых» проектов.

— Инициатива может стать эффективным инструментом для развития кооперации, особенно если вспомнить другие преимущества союза: единую таможенную политику, развитие торговли с третьими странами, единый рынок труда и другое, — подытоживает Иван Ермохин.

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Борьба за кадры

Помимо повышения интеграции внутри ЕАЭС данная инициатива увеличит выгоду от членства в союзе для каждой страны-участницы. Кроме того, можно реализовать и некоторые краткосрочные утилитарные цели, полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Например, производства, размещенные в странах ЕАЭС и не попавшие под санкции Запада, будут иметь меньше сложностей с покупкой оборудования и комплектующих в недружественных странах, — отметил собеседник.

завод
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Другой важный момент, на взгляд эксперта, — вопрос кадров.

— В России сейчас безработица находится на многолетних минимумах, и это начинает реально мешать созданию новых производств либо существенно завышает расходы на заработную плату. В других странах союза и свободных рук больше, и уровень зарплат ниже, да и ряд других аспектов себестоимости более выигрышен. Для многих предприятий санкции против России с одной стороны и снижение конкуренции на местах с другой стороны станут выигрышными условиями, — считает аналитик.

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