Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Спорт
Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Происшествия
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
Мир
Глава Афросоюза назвал разрешение ситуации с Украиной спасением от кризиса
Политика
Путин сообщил о росте торговых связей РФ с африканскими странами
Спорт
Мбаппе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» за рекордную сумму в $300 млн
Мир
В разных частях Греции зафиксировали 90 крупных лесных пожаров
Наука и техника
В РЖД проработают возможность применения биометрии при посадке пассажиров в поезд
Общество
Народная артистка РСФСР Нина Дробышева умерла в возрасте 84 лет
Общество
В комитете ГД по транспорту поддержали идею регистрировать электросамокаты
Политика
Путин заявил о перспективе Африки стать мировым экспортером продовольствия
Общество
Пострадавших при крушении Ми-8 на Алтае доставят вертолетом в Барнаул
Общество
Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко

В Индии поддержали включение Африканского союза в G20 в сентябре

0
Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Борис Готгельф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индия поддерживает присоединение Африканского союза к G20 в качестве полноправного члена. Об этом заявил в четверг, 27 июля, официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи, в рамках второго саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Индия поддержит и хотела бы помочь Африканскому союза стать членом G20», — отметил Багчи.

Он добавил также, что рассчитывает, что это произойдет на саммите объединения, который пройдет в сентябре в Нью-Дели.

«Мы надеемся, что это произойдет», — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли ждать включения Африканскому союза в Группу двадцати на встрече в сентябре.

Постоянный континент: Путин принял участников саммита Россия - Африка
За день до форума президент встретился с главой Нового банка развития БРИКС, премьером Эфиопии и лидером Египта

В этот же день президент РФ Владимир Путин, также на саммите, заявил, что Россия поддерживает подключение Африканского союза к международным объединениям, в том числе к G20, что по его словам, может произойти уже в сентябре. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия и дальше готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств, а также способствовать тому, чтобы Африка стала одним из ключевых партнеров в новой системе многополярного мироустройства.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» назвал актуальным вопрос подключения Африканского союза к G20. По его словам, в настоящее время страны Глобального Юга отыгрывают всё более значимую роль, поэтому присоединение Африканского союза к «группе двадцати» «с точки зрения логики, с точки зрения объективной реальности» — это уже «вызревший вопрос», который просто надо юридически оформить.

Межправительственная организация Африканский союз объединяет 55 государств континента. Сейчас в статусе ее председателя находится президент Союза Коморских островов Азали Ассумани.

Второй саммит Россия – Африка проходит в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27–28 июля, параллельно с ним состоится Экономический и гуманитарный форум.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023