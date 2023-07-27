В Индии поддержали включение Африканского союза в G20 в сентябре

Индия поддерживает присоединение Африканского союза к G20 в качестве полноправного члена. Об этом заявил в четверг, 27 июля, официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи, в рамках второго саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Индия поддержит и хотела бы помочь Африканскому союза стать членом G20», — отметил Багчи.

Он добавил также, что рассчитывает, что это произойдет на саммите объединения, который пройдет в сентябре в Нью-Дели.

«Мы надеемся, что это произойдет», — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли ждать включения Африканскому союза в Группу двадцати на встрече в сентябре.

В этот же день президент РФ Владимир Путин, также на саммите, заявил, что Россия поддерживает подключение Африканского союза к международным объединениям, в том числе к G20, что по его словам, может произойти уже в сентябре. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия и дальше готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств, а также способствовать тому, чтобы Африка стала одним из ключевых партнеров в новой системе многополярного мироустройства.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» назвал актуальным вопрос подключения Африканского союза к G20. По его словам, в настоящее время страны Глобального Юга отыгрывают всё более значимую роль, поэтому присоединение Африканского союза к «группе двадцати» «с точки зрения логики, с точки зрения объективной реальности» — это уже «вызревший вопрос», который просто надо юридически оформить.

Межправительственная организация Африканский союз объединяет 55 государств континента. Сейчас в статусе ее председателя находится президент Союза Коморских островов Азали Ассумани.

Второй саммит Россия – Африка проходит в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27–28 июля, параллельно с ним состоится Экономический и гуманитарный форум.